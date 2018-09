Viele Lebewesen in Feuchtgebieten drohen auszusterben. Quelle: Giuseppe Anselmi/Ramsar Convention/dpa

Die besonders artenreichen Feuchtgebiete verschwinden weltweit in alarmierendem Ausmaß. Zwischen 1970 und 2015 sind 35 Prozent der Feuchtgebiete weltweit verloren gegangen. Das zeigt ein neuer Bericht der Ramsar-Konvention, einem der ältesten internationalen Naturschutzabkommen von 1971.



Schuld seien etwa der Klimawandel, Umweltverschmutzung und Städtebau in Küstenregionen und Flussmündungen. Als Feuchtgebiete zählen Seen, Sumpfland, Küstenregionen, Lagunen, Mangroven und Korallenriffe.