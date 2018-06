An Land wirken Meeresschildkröten unbeholfen, in ihrem Element sind sie jedoch ausdauernde Schwimmer und hervorragende Taucher. Einige Arten können bis zu 1.500 Meter in die Tiefe gleiten. Ein Meister im Tauchen ist die Grüne Meeresschildkröte, die bis zu fünf Stunden unter Wasser bleiben kann. Ihr Puls wird dabei extrem gesenkt, das Herz schlägt nur noch alle neun Minuten.



Woran sich die Reptilien auf ihren oft mehrere tausend Kilometer langen Wanderungen durch die Meere orientieren, ist nicht abschließend geklärt. In Betracht kommen Meeresströmungen, aber auch das Erdmagnetfeld.



Auf dem Speiseplan der Schildkröten stehen neben Fischen, Tintenfischen, Krebsen und Quallen auch Algen und Seegras. Bei einigen Tieren wurde beobachtet, dass sie sich mit zunehmendem Alter nur noch vegetarisch ernährten. Vielleicht schaffen sie es deshalb, so alt zu werden: Forscher vermuten, das Meeresschildkröten durchaus 100 Jahre erreichen können.

Bildquelle: WWF