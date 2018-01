Die albanischen Küstengewässer zählen zu den am wenigsten erkundeten der Welt. Dabei haben sie sehr viel zu bieten. Denn das kleine Land am Mittelmeer liegt an strategisch wichtiger Stelle, direkt am Eingang der Adria - gegenüber von Italien und unmittelbar nördlich von Griechenland. Schon vor mehr als 2.000 Jahren verliefen hier wichtige Handelswege, etwa zwischen Nordafrika und dem Römischen Reich. Und im Laufe der Zeit ließen Stürme und Kriege manches Schiff hier versinken.