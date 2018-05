Albu Kamal: Letzte IS-Hochburg in Syrien befreit Quelle: ap

Laut Aktivisten haben Syrische Regierungskräfte die letzte größere IS-Bastion in dem Bürgerkriegsland eingenommen. Die Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hätten sich aus der Stadt Albu Kamal im Osten Syriens zurückgezogen, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Dafür hätten ihnen die Regierungskräfte einen Korridor geöffnet.



Der US-geführten Koalition zufolge haben die Extremisten nun rund 96 Prozent ihrer Gebiete in Syrien und im Irak verloren.