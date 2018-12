Album 2018 - Bilder eines bewegten Jahres

Quelle: ZDF

Es war ein Jahr mit vielen Gegensätzen, mit vielen politischen Verhandlungen und Veränderungen im In- und Ausland. Und dann ein Klimawandel auf politischer und meteorologischer Bühne: Annäherungen und Tauwetter zwischen Nord- und Südkorea und den USA, eindrucksvolle Olympische Spiele, Radikalisierungen in Frankreich, Diskussionen um Dieselverbote in deutschen Städten, ein Aufstieg der Grünen und der AfD, die Ankündigung des Rücktritts von Angela Merkel und dazu dramatische Dürre in Deutschland einerseits und Flutwellen in Südeuropa und den USA andererseits. Ein bewegtes Jahr 2018.