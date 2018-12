Alles, was du für dich selbst möchtest, ermögliche auch den anderen. Aleida Assmann, Kulturtheoretikerin

Assmann: Man kann sie in einem Satz zusammenfassen: Alles, was du für dich selbst möchtest, ermögliche auch den anderen. Das ist die goldene Regel. Dazu gehören Selbstbeherrschung, Gerechtigkeit, Fairness und Wahrhaftigkeit. Es geht immer darum, bei allem, was man tut, das Wohl des anderen nicht einzuschränken. Wir nennen das heute Respekt.