Alexander Meier kann wieder spielen. Der Kapitän von Eintracht Frankfurt hat nach zehnmonatiger Verletzungspause sein Comeback gegeben. Beim 5:3-Sieg im Test gegen den russischen Drittligisten Kasanka Moskau wurde der 35-Jährige in der 74.Minute eingewechselt. Meier hat wegen einer Fußverletzung in dieser Saison noch kein Spiel absolviert.



Die Begegnung gegen das U23-Farmteam des Top-Klubs Lokomotive Moskau fand im Stadion am Riederwald unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Sein Debüt im Eintracht-Trikot gab der 20 Jahre alte Marijan Cavar, der im Januar von HSK Zrinjski Mostar gekommen war.