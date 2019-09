Miruna Achim, Humboldt-Expertin und Professorin an der Universidad Autónoma Metropolitana in Mexiko, blickte in ihrem Festvortrag auch auf die Zukunft der neuen Berliner Einrichtung: "Wir freuen uns voller Neugier auf das 'Humboldt Forum' als einen Raum, in dem Themen öffentlich gemacht und dazu viele Standpunkte zusammengebracht werden."