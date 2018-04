Wer keinen präzise programmierten Tagesablauf mag, sollte nicht Astronaut werden. Alexander Gerst stört es offenbar nicht, dass jede Stunde verplant ist und jede Begegnung beobachtet wird. Seit Monaten pendelt er zwischen dem Sternenstädtchen in Moskau, dem Johnson Space Center in Houston und dem Europäischen Astronautenzentrum in Köln. Sein Training umfasst Handgriffe an mehr als 100 wissenschaftlichen Experimenten, Überleben in den eisigen Weiten Kasachstans, sollte die Landung auf dem russischen Weltraumbahnhof Baikonur nicht wie geplant verlaufen, und alle möglichen Notfälle auf der ISS.