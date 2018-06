Anschließend studierte er Geophysik in Karlsruhe und im neuseeländischen Wellington. Schon während des Studiums nahm er zwischen 1998 und 2003 an mehreren wissenschaftlichen Expeditionen teil, die ihn bis in die Antarktis führten. Von der ISS schwärmte der begeisterte Bergsteiger, Fallschirmspringer und Snowboarder zuletzt als der "komplexesten Maschine, die je von Menschen gebaut wurde". "Dieser unglaubliche Ort wurde von mehr als 100.000 Menschen in 500 Produktionsstätten auf der ganzen Welt gebaut und im Orbit mit millimetergenauer Präzision montiert."



Wer weiß, was für den ISS-Fan nach der zweiten Mission noch alles kommt. Denn gedanklich war der ledige Gerst schon ganz weit draußen im All. Zu einer möglichen Teilnahme an einer Mondmission sagte er einmal, es würde ihn natürlich "besonders faszinieren, am Rande eines Mondkraters zu stehen und diesen zu erforschen". Selbst eine Marsmission kann er sich vorstellen: "Ich hätte nichts dagegen." Dem Posten als ISS-Kommandant könnten also noch weit aufregendere Weltraumabenteuer folgen.