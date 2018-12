Nach mehr als sechs Monaten Schwerelosigkeit präsentiert sich der deutsche Raumfahrer in gutem Gesundheitszustand: Die Treppe des Flugzeugs, mit dem er am Donnerstagabend nach Köln zurückkehrte, stieg er ohne Hilfe hinab. Er habe bei seinem Sportprogramm im Orbit sogar Muskelmasse aufbauen können, sagt er. Hinzu komme, "dass mein Körper sich anscheinend sehr schnell an neue Umgebungen anpassen kann". Allerdings sei ihm das Sportprogramm in der Schwerelosigkeit leichter gefallen als nun auf der Erde. Zur Zeit sei er "in der Muskelkaterphase".



Gerst gewöhnt sich derzeit im Europäischen Astronautenzentrum der Europäischen Weltraumagentur ESA in Köln und im benachbarten raumfahrtmedizinischen Forschungszentrum Envihab des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt wieder an die Erdschwerkraft. Mit Ausnahme der Weihnachtstage soll ein Ärzte- und Wissenschaftlerteam den Rückkehrer aus dem All noch bis in den Januar hinein betreuen.