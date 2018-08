Das DLR nutzt die ISS-Mission von Gerst auch, um mit einem groß angelegten Programm Kinder für Forschung und Technik zu begeistern. In den kommenden Wochen sollen an 20 Orten in Deutschland Raumfahrtshows für insgesamt rund 20.000 Schüler stattfinden, wie das DLR mitteilte. Am 4. September ist an der Technischen Universität Berlin im Rahmen einer Veranstaltung auch ein Livegespräch mit Gerst auf der ISS geplant.



Der Astronaut wird dabei laut DLR auf der Station auch eine Zeitkapsel versiegeln. Darin befinden sich von 8.000 Schülern aus ganz Deutschland formulierte Wünsche für die Zukunft. Die Kapsel darf erst in 50 Jahren wieder geöffnet werden. Im Rahmen der Veranstaltung in Berlin dürfen einige Kinder und Jugendliche auch Fragen stellen.