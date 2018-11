Es ist hohe Zeit, dass diejenigen, die auf beiden Seiten Entscheidungen treffen können, die Sorgen und Nöte der Menschen in den Mittelpunkt stellen und nicht bloße Machtinteressen.

Und wir müssen immer wieder an die Bevölkerung in der Konfliktregion denken. Sie leidet seit Beginn der Auseinandersetzungen und jeden Tag, an dem sich die Situation nicht ändert. Es ist höchste Zeit, dass diejenigen, die auf beiden Seiten Entscheidungen treffen können, die Sorgen und Nöte der Menschen in den Mittelpunkt stellen und nicht bloße Machtinteressen. Und was diese tatsächlichen Bedürfnisse der Menschen sind, schildern wir in unseren täglichen Berichten. Ich bin sehr sicher, dass mein Nachfolger genau hier ansetzen wird und die Dringlichkeit der Lösung des Ukraine-Konflikts immer wieder bei Entscheidungsträgern und einer breiten Öffentlichkeit anmahnen wird.