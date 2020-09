Alexander Mitsch, Bundesvorsitzender der Werteunion. Archivbild

Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Der Vorsitzende der rechtskonservativen Werteunion in der CDU, Alexander Mitsch, hat vor einigen Jahren Geld an die AfD gespendet. "Während der Griechenland-Krise habe ich der AfD zweimal gespendet - 20 Euro und 100 Euro - und sogar mit dem Gedanken gespielt, ihr beizutreten", sagte Mitsch dem ARD-Magazin "Monitor".



Mitsch änderte seine Meinung nach eigenen Angaben nach "Begegnungen mit und Äußerungen von AfDlern". Diese seien für ihn so "abschreckend" gewesen, dass er sich stattdessen zur Gründung der Werteunion entschlossen habe.