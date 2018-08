Alexander Sachartschenko, Separatistenchef von Donezk. Archivbild Quelle: James Sprankle/dpa

Der Anführer der prorussischen Separatisten in Donezk in der Ostukraine, Alexander Sachartschenko, ist bei einer Bombenexplosion getötet worden. Das teilten die Behörden der international nicht anerkannten Volksrepublik Donezk mit. Sie machten die Ukraine für das Attentat verantwortlich, meldete die russische Agentur Interfax.



Drei weitere Personen wurden bei der Explosion in einem Cafe im Zentrum von Donezk verletzt. Darunter sei auch der Finanzminister des Gebiets, Alexander Timofejew.