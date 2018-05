... wurde als russische Adlige 1872 in St. Petersburg geboren. Später verließ sie für ihren Kampf um die Frauenrechte Mann und Kind. Kollontai studierte in Zürich und musste 1908 - von der zaristischen Geheimpolizei beschattet - wegen der Organisation eines ersten Frauenkongresses aus St.Petersburg ins politische Exil flüchten. Sie sprach fließend sechs Fremdsprachen und orientierte sich während ihres Asyls in Deutschland an dem Sozialdemokraten August Bebel und seiner Streitschrift "Die Frau und der Sozialismus". 1916 schrieb sie ihr Hauptwerk "Gesellschaft und Mutterschaft", das nur zwei Jahre später zur Grundlage des sowjetischen Familiengesetzes wurde. Von 1924 bis 1945 arbeitete sie für die Sowjetunion im diplomatischen Dienst, als Botschafterin in Schweden, Mexiko und Finnland. Bekannt wurde sie als erste weibliche Diplomatin weltweit. Sie starb 1952 in Moskau.

