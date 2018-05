Bis zum Samstagabend berichtete das Bürgerrechtsportal OVD-Info von mehr als 1.600 Festnahmen, davon allein mehr als 700 in Moskau. Die Polizei sprach offiziell nur von 300 Festnahmen in der Hauptstadt und etwa 200 in St. Petersburg. Reuters-Reporter beobachteten, wie Bereitschaftspolizisten in der Hauptstadt systematisch Demonstranten festnahmen und in Busse brachten.