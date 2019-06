Der Serien"vater" Willie Tanner mit Familienzuwachs "Alf"

Quelle: dpa

"Alf" wurde ab Januar 1988 in Deutschland im ZDF ausgestrahlt und gewann auf Anhieb viele Fans. In der Serie des US-Senders NBC erleidet ein von einer Handpuppe verkörperter Außerirdischer eine Bruchlandung in der Garage einer recht typischen US-Familie und erlebt in 102 Folgen Abenteuer mit den Tanners.



Wright hatte seine Schauspielerlaufbahn am Theater begonnen, debütierte nach Angaben des "Hollywood Reporter" am Broadway 1968 im Stück "The Great White Hope". Er spielte auch in Filmen wie "Hinter dem Rampenlicht" (1979), "Reds - Ein Mann kämpft für Gerechtigkeit" (1981) und "Soul Man" (1986).