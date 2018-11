... wurde 1925 in Frankfurt am Main geboren und emigrierte 1933 mit seiner Familie nach Frankreich. Der emeritierte Professor für Politikwissenschaft am Institut d‘Etudes Politiques in Paris ist Träger des großen Verdienstkreuzes mit Stern und Schulterband der Bundesrepublik Deutschland sowie vieler anderer Auszeichnungen. Im Jahr 2017 hat Grosser die Mercator-Professur an der Universität Duisburg-Essen übernommen. Grosser lebt mit seiner Frau in Paris.

Bildquelle: dpa