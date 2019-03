Bouteflika wandte sich mit einer Botschaft an das Volk.

Nach erneuten Massendemonstrationen hat Algeriens altersschwacher Präsident Abdelaziz Bouteflika umfassende Reformen und ein neues politisches System versprochen. Die Verfassung des Landes solle grundlegend verändert werden, heißt es in einer schriftlichen Botschaft Bouteflikas.



Die damit beauftragte Nationalversammlung solle so bald wie möglich zusammentreten und das breite politische Spektrum einbinden. Am Ende solle das Volk in einem Referendum über die Verfassung entscheiden.