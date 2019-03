Doch, so sagt Kader Abderrahim, algerischer Soziologe, der an der Pariser Sciences Po lehrt: "seit ein paar Jahren gibt es neue Akteure in diesem Spiel der Macht. Oligarchen, die Industrie. Unvorstellbare Reichtümer und enorm viel Macht und Einfluss. Mit dem Geld erkaufen sie sich Treue. Das System ist so undurchsichtig, dass man kaum die Namen kennt." Diese Gruppe, so sagt er im ZDF-Interview, habe am vorletzten Wochenende mit dem Clan Bouteflika verhandelt, um dem greisen Präsidenten, der ja einst eine Hoffnungsgestalt war, einen "würdigen" Abgang zu ermöglichen. Einen, bei dem er das Gesicht nicht verliert. Ob das mit seiner heutigen Ankündigung eingelöst worden ist?