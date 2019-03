Die Polizei versucht, gegen die Demonstranten vorzugehen.

Quelle: reuters

Die Polizei setzte Wasserwerfer ein, um die Demonstranten vom Sitz des Verfassungsrats fernzuhalten. Dort hatten Bewerber bis Mitternacht (Ortszeit) ihre Kandidatur für die Präsidentschaftswahl am 18. April einreichen können. Kundgebungen gegen den Staatschef wurden auch aus zahlreichen anderen Städten wie Annaba, Oran und Constantine gemeldet.



Der gebrechliche Bouteflika hatte seine Kandidatur für eine fünfte Amtszeit am Sonntag beim Verfassungsrat einreichen lassen. Am Montag brodelte es unter den Bouteflika-Gegnern. Viele stellten sich auf weitere Proteste am kommenden Freitag ein, dem Tag der Gebete in den Moscheen.