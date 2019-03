Vor allem Studenten zieht es in Algerien auf die Straßen.

Quelle: Anis Belghoul/AP/dpa

Heute, am Tag des Gebets in den Moscheen, versammelten sich die Algerier erneut zu Demonstrationen in der Hauptstadt Algier und weiteren Städten. Unter den Protestierenden waren auch Frauen mit und ohne Kopftücher und Familienväter mit Kindern auf den Schultern.



Die Mehrheit der Algerier habe eine klare Position, sagt Kader Abderrahim. "Sie sagt: 'Es reicht.'" Dass die Algerier zusammenhalten, sei das wichtigste Phänomen. "Das war lange nicht der Fall. Jetzt stehen alle gemeinsam auf der Straße", so Abderrahim. Die algerischen Behörden stellten nach der Verschiebung der Präsidentenwahl einen politischen Reformprozess in Aussicht, nach dessen Abschluss die Wahl nachgeholt werden soll.