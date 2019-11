Tausende sind in Algier auf den Straßen.

Quelle: XinHua/dpa

Zum 65. Jahrestag des Beginns des Unabhängigkeitskampfes gegen Frankreich haben sich in der algerischen Hauptstadt Algier Tausende Menschen versammelt, um gegen die Regierung zu protestieren. Bereits in der Nacht protestierten Tausende gegen die Machtkader des zurückgetretenen Präsidenten Abdelaziz Bouteflika.



Medienberichten zufolge wurden Dutzende Demonstranten festgenommen. In Algerien kommt es seit Februar zu großen Demonstrationen. Für den Sommer geplante Neuwahlen wurden auf Dezember verschoben.