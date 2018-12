Papst Franziskus. Archivbild

Quelle: Andrew Medichini/AP/dpa

Eine katholische Prozedur in einem muslimischen Land: Papst Franziskus hat in Algerien 19 als Märtyrer verehrte Menschen seligsprechen lassen. Dafür schickte das katholische Kirchenoberhaupt Kardinal Giovanni Becciu in die nordafrikanische Küstenstadt Oran.



Zu den Seliggesprochenen gehört der Bischof von Oran, Pierre Claverie. Er wurde 1996 bei einem Attentat ermordet. In die Liste der Seligen wurden auch sieben Mönche aufgenommen, die von islamistischen Extremisten getötet wurden.