In den Protesten drückt sich tiefe Unzufriedenheit und Verzweiflung aus. Das eigentlich so reiche Algerien hat große wirtschaftliche Schwierigkeiten. Die Arbeitslosigkeit, vor allem bei den jungen Menschen, ist hoch. Der Mindestlohn liegt bei umgerechnet 150 Euro. Doch die Preise steigen fast täglich. Früher konnte sich das Regime sozialen Frieden erkaufen. Doch jetzt zieht das nicht mehr. Obwohl – alte Traditionen halten sich – die jetzige Übergangsregierung Tausende Wohnungen verschenkt. Einzige Voraussetzung dafür ist, dass die so Beschenkten zur Wahl gehen müssen.