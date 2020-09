Protest gegen die Regierung in Algerien (Archiv)

Quelle: Guillaume Horcajuelo/EPA/dpa

Ein Militärgericht in Algerien hat eine 15-jährige Haftstrafe gegen den Bruder des früheren Langzeitpräsidenten Abdelaziz Bouteflika wegen Verschwörung gegen den Staat und Schädigung der Armee bestätigt. Said Bouteflika war lange als Berater seines Bruders tätig. Er galt als einer der mächtigsten Männer des nordafrikanischen Landes.



Abdelaziz Bouteflika (82) hatte 2019 nach Massenprotesten seinen Rücktritt erklärt. Er war rund 20 Jahre an der Macht. Danach wurden Ex-Mächtige festgenommen.