Abdelaziz Bouteflika.

Quelle: Sidali Djarboub/AP/dpa

Trotz seiner schwer angeschlagenen Gesundheit schickt Algeriens Regierungspartei den Langzeitpräsidenten Abdelaziz Bouteflika ins Rennen um eine fünfte Amtszeit. In einer von der staatlichen Agentur APS verbreiteten Erklärung teilte Bouteflika mit, er werde bei der Abstimmung am 18. April kandidieren. Er wolle seine "erhabene Pflicht" weiter erfüllen.



Bereits am Samstag hatte die Nationale Befreiungsfront (FLN) den 81-Jährigen ihn zur Kandidatur aufgefordert. Es wäre dann seine fünfte Amtszeit.