Soll abgesetzt werden: Präsident Abdelaziz Bouteflika. Archivbild

Quelle: Sidali Djarboub/AP/dpa

Algeriens Regierungschef Ahmed Ouyahia hat den Rücktritt von Präsident Abdelaziz Bouteflika gefordert. Der Präsident müsse den Weg für einen Übergangsprozess frei machen, hieß es in einer Erklärung der Regierungspartei. "Wir danken Abdelaziz Bouteflika für alles, was er für das Land getan hat."



Bereits am Vortag hatte das in Algerien mächtige Militär gefordert, Bouteflika für amtsunfähig zu erklären. Die algerische Opposition warnte daraufhin vor einem Putschversuch des Militärs.