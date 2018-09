Jack Ma Quelle: Etienne Laurent/EPA/dpa

Jack Ma will in einem Jahr als Vorstandschef des chinesischen Online-Giganten Alibaba abtreten. Das gab der chinesische Milliardär in einem von Alibaba veröffentlichten Brief bekannt. Nachfolger von Ma soll Daniel Zhang werden, der schon seit gut fünf Jahren als CEO das Tagesgeschäft verantwortet.



"Lehrer wollen immer, dass ihre Schüler sie übertreffen", schrieb Ex-Lehrer Ma im Hinblick auf seinen Nachfolger. Er deutete an, dass er sich zukünftig vor allem wohltätigen Aufgaben widmen werde.