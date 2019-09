Alibaba-Gründer Jack Ma. Archivbild

Quelle: Valentin Flauraud/KEYSTONE/dpa

Für den Internetkonzern Alibaba beginnt eine neue Ära: Jack Ma, Gründer des "chinesischen Amazons", hat den Vorsitz niedergelegt. An seinem 55. Geburtstag übergab er die Leitung an den bisherigen Geschäftsführer Daniel Zhang.



Ma hatte mit der Gründung Alibabas vor 20 Jahren den chinesischen Online-Markt geprägt. Mit seiner bescheidenen Art widersprach er dem Bild des trockenen chinesischen Geschäftsmannes. Sein Vermögen von 41 Milliarden Dollar will er nach seinem Rückzug für gemeinnützige Zwecke einsetzen.