Europa ist weltweit die Region, in der am meisten Alkohol getrunken wird. In den EU-Mitgliedsstaaten nehmen die Bürger im Alter von 15 Jahren und älter durchschnittlich 10,6 Liter Reinalkohol pro Jahr zu sich. Deutschland liegt mit elf Litern leicht darüber. Die europäischen Spitzentrinker sind Estland und Litauen mit mehr als 15 Litern, am wenigsten Alkohol konsumieren die Schweden, Griechen und Italiener mit jeweils weniger als acht Litern pro Person und Jahr.

Auch das Rauschtrinken – in diesem Fall definiert als sechs oder mehr Getränke bei einer Gelegenheit mindestens einmal pro Monat - ist in Deutschland mit 33 Prozent der Erwachsenen weiter verbreitet als im EU-Durchschnitt, der bei 20 Prozent der Erwachsenen liegt. 24,1 Prozent der deutschen Frauen trinken sich mindestens einmal im Monat einen Rausch an, mehr als in jedem anderen EU-Land. Die deutschen Männer liegen mit 42,4 Prozent auf Platz vier hinter Rumänien (54,9 Prozent), Finnland (48,7 Prozent) und Irland (44,5 Prozent).