25 Jahre nach seiner Veröffentlichung hat es die US-Sängerin Mariah Carey mit ihrem Weihnachts-Hit "All I Want For Christmas Is You" an die Spitze der US-Charts geschafft. Tatsächlich stand der Ohrwurm bisher noch nie auf Platz Eins der Hitparade. Als Carey den Song 1994 auf ihrem Album "Merry Christmas" veröffentlichte, konnte er nach den damaligen Regeln nicht in die Singlecharts "Billboard Hot 100" aufgenommen werden, weil er nicht als Single ausgekoppelt war.