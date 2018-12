Ein Tankwagen von Petroleos Mexicanos (Pemex).

Quelle: Felix Marquez/AP/dpa

In Mexiko wird nach Angaben des staatlichen Mineralölkonzerns Pemex alle 30 Minuten versucht, illegal eine Benzinleitung anzuzapfen. Bis Oktober dieses Jahres seien rund 12.500 solche Vorfälle gemeldet worden, berichtete die Zeitung "Milenio".



Geschätzt wird, dass Pemex durch den Diebstahl in diesem Jahr gut 1,5 Milliarden Euro verliert. Die Anzapf-Versuche sind nicht ungefährlich: Regelmäßig kommt es zu Explosionen an Pipelines und die Diebe werden verletzt oder kommen ums Leben.