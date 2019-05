Ungeachtet der Bemühungen um eine politische Lösung dauern die Kämpfe an. Bei Gefechten in mehreren Provinzen sind in den vergangenen 48 Stunden nach Behördenangaben vom Dienstag in mehreren Provinzen mehr als 40 Sicherheitskräfte getötet und Dutzende verwundet worden. In Kabul wurden mindestens zehn Menschen verletzt, als ein an einem Bus angebrachter Sprengsatz detonierte. Im Bus befanden sich Ministeriums-Mitarbeiter.