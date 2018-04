Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Quelle: Ting Shen/XinHua/dpa

Das Europaparlament hat sich im aktuellen Facebook-Datenskandal geschlossen dafür ausgesprochen, den Chef des sozialen Netzwerks, Mark Zuckerberg, vorzuladen. Die Vorsitzenden aller Fraktionen unterstützten eine Initiative der Grünen-Abgeordneten Jan Philipp Albrecht und Sven Giegold.



Die beiden hatten Parlamentspräsident Antonio Tajani in einem offenen Brief dazu aufgefordert, Zuckerberg einzuladen. Der 33-Jährige war in dieser Woche bereits an zu zwei Anhörungen im US-Kongress erschienen.