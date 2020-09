Michael Bloomberg in der TV-Debatte.

Quelle: John Locher/AP/dpa

Bei der bislang konfrontativsten Fernsehdebatte der demokratischen US-Präsidentschaftsbewerber hat der in Umfragen aufstrebende Michael Bloomberg harte Attacken einstecken müssen. Bei der Runde in Las Vegas griffen ihn alle anderen fünf Demokraten an.



Sie warfen Bloomberg unter anderem vor, in seiner Zeit als Bürgermeister von New York rassistische Polizeitaktiken vorangetrieben und in seinem Unternehmen Frauen diskriminiert zu haben. Außerdem lege er seine Steuererklärung nicht offen.