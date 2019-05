Nach Angaben der Bundesbank entfielen im vergangenen Jahr sechs Prozent der Euro-Blüten in Deutschland auf den Hunderter und ein Prozent auf den Zweihunderter. Die mit Abstand am häufigsten gefälschte Banknote war der Fünfziger. Allerdings sank die Zahl der 50-Euro-Fälschungen, seit im April 2017 die überarbeitete Version des orange-braunen Scheins in Umlauf kam. Die Strategie der Währungshüter scheint also aufzugehen. Denn auch insgesamt ging die Zahl der Euro-Blüten im vergangenen Jahr zurück.



Polizei, Handel und Banken zogen nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) in Europa 563.000 gefälschte Banknoten aus dem Verkehr. Das waren knapp 19 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Der rechnerische Schaden lag bei rund 31,4 Millionen Euro - nach 36 Millionen Euro 2017. In Deutschland verringerte sich die Zahl der nachgemachten Scheine der Bundesbank zufolge um 20 Prozent auf etwas mehr als 58.000 Banknoten.