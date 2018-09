Marcus Rohden, Emil Krafth und Martin Olsson aus Schweden während des Trainings am 19. Juni Quelle: dpa

Gut acht Stunden vor dem zweiten Gruppenspiel bei der Fußball-WM gegen Deutschland sind auch die zuletzt kranken schwedischen Spieler in Sotschi eingetroffen. Das twitterte der Verband am Samstag. Ob Filip Helander, Pontus Jansson und Marcus Rohden, die wegen Magenschmerzen einen Tag länger im Team-Quartier in Gelendschik geblieben waren, auch einsatzfähig sind, wollte ein Sprecher nicht beantworten. "Alle sind hier. Die Aufstellung gibt es 75 Minuten vor dem Anpfiff", hieß es.



Deutschland und Schweden spielen um 20 Uhr MESZ im Fischt-Stadion in Sotschi gegeneinander.