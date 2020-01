Das Affenhaus des Krefelder Zoos nach dem Brand.

Quelle: David Young/dpa

Im Krefelder Zoo hat in der Silvesternacht das Affenhaus gebrannt. Alle in ihm lebenden Tiere sind ums Leben gekommen. "Unsere schlimmsten Befürchtungen sind Realität geworden. Es gibt keine überlebenden Tiere im Affenhaus", schrieb der Zoo auf Facebook. Das direkt angrenzende Gorillagehege blieb aber verschont.



Die Brandursache ist noch unklar. Feuerwerkskörper könnten aber den Brand ausgelöst haben, so der WDR. Laut Zoo ermittelt die Kriminalpolizei. Der Zoo bleibe daher am Mittwoch geschlossen.