Man muss abwägen, ob der finanzielle Aufwand, den man betreibt in einem ausgewogenen Verhältnis steht zu dem Nutzen, der für die Patienten für die Versorgung zu erwarten ist. Regina Klakow-Franck, unparteiisches Mitglied gemeinsamer Bundesausschuss

Hinzu kämen begrenzte Mittel für Versorgungsprogramme, wie es auch Dr. med. Regina Klakow-Franck, unparteiisches Mitglied im g-BA, begründet: "Wir hatten insgesamt über 20 neue Themenvorschläge für chronische Erkrankungen, für die ein strukturiertes Behandlungsprogramm in Betracht gezogen werden kann", erklärt Regina Klakow-Franck. "Bei der Priorisierung, also bei der abschließenden Bewertung ist dann eben der Zuschlag zugunsten anderer Erkrankungen ausgefallen." Den Vorwurf, dass der gemeinsame Bundesausschuss nicht vielleicht auch vor den hohen Kosten für ein Adipositas-DMP zurückgeschreckt ist, weist Regina Klakow-Franck zurück: "Alles was wir machen, kostet Geld. Das Wirtschaftlichkeitsgebot zu beachten ist eine zwingende und auch qualitativ richtige Entscheidung. Und man muss abwägen, ob der finanzielle Aufwand, den man betreibt in einem ausgewogenen Verhältnis steht zu dem Nutzen, der für die Patienten für die Versorgung zu erwarten ist."