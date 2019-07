Videostandbild vom Instagramm-Account Alexej Nawalnys.

Kremlkritiker Alexej Nawalny ist aus der Haft in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Er werde wegen einer akuten allergischen Reaktion behandelt, teilte seine Sprecherin mit. "Derzeit befindet er sich unter dem Schutz von Polizisten auf einer Station."



Weshalb es zu der allergischen Reaktion kam, sei noch unklar, erklärte die Sprecherin. Der Oppositionsführer habe so etwas noch nie in seinem Leben gehabt. Nawalnys Gesundheitszustand sei zufriedenstellend, berichtet die Agentur Interfax.