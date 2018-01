Und auch der SPD droht laut letzten Umfragen vor der Wahl ein Desaster. 21,5 Prozent laut aktuellem ZDF-Politbarometer - das wäre das historisch schlechteste Ergebnis in der Geschichte der Sozialdemokratie. "Dann müssten wir uns darauf einstellen, dass in der Nacht noch jemand die Reißleine zieht", sagt Schumacher. Ein Rücktritt von Martin Schulz als SPD-Vorsitzender - in diesem Fall nicht ausgeschlossen. "Diese Szenarien müssen wir durchspielen und mit unseren Reportern in den Parteizentralen abdecken."