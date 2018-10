Bayern und die CSU - das gehörte bislang untrennbar zusammen. Regelmäßig sicherten sich die Christsozialen bei Landtagswahlen die absolute Mehrheit, fast immer stellten sie den Ministerpräsidenten. Ergebnisse unter 40 Prozent schienen lange undenkbar. "Ihren ganzen Habitus, ihre Grundüberzeugung und oft auch ihre Sturheit" bezog die CSU stets "aus dem bayerischen Lebensgefühl und ihrem dortigen Erfolg", schreibt ZDF-Korrespondent Matthis Feldhoff schon vor der Wahl. Diese Haltung wird nun in ihren Grundfesten erschüttert.



Außerdem bestätigt diese Bayern-Wahl einen europaweiten Trend: Die traditionellen Parteien verlieren an Bedeutung. "In Bayern steht auch das Modell der Volkspartei zur Wahl oder kurz vor der Abwahl", erklärt ZDF-Korrespondent Feldhoff.



Unklar ist noch, welche Dynamik die Bayern-Wahl in Berlin entfacht, sagt der Politologe Karl-Rudolf-Korte (im Video).