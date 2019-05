Freie Fahrt: Schifffahrt und Verkehrsinfrastruktur, keine Privatisierung von Krankenhäusern, Ganztagsschulen und Lehrkraftbesoldung, mehr Polizei

Die GroKo will Außen- und Unterweser vertiefen und das Offshore-Terminal Bremerhaven bauen. Beide sind für Gleichrangigkeit von Auto- und Radverkehr, mehr Fahrradabstellbügel. Die Straßenbahnlinien 1 und 8 sollen verlängert und der Ringschluss der A281 umgesetzt werden. Kommunale Kliniken bleiben in öffentlicher Hand. Ausbau von Ganztagsschulen und bessere Vergütung von Erziehern und Lehrkräften als Konsens. SPD und CDU für Erhöhung des Anteils von Polizeianwärtern mit ähnlichen Zielzahlen, für mehr Kontaktpolizisten. Bessere und moderne Polizeiausstattung und Zulassung von Elektroschockpistolen gewollt.



Baustellen: Innere Sicherheit, Bildung und Frauenquote

Beide für neues Polizeigesetz mit Ausbau der Video- und Telekommunikationsüberwachung, SPD jedoch gegen zu weitreichende Polizeibefugnisse. CDU für sogenannte Schleierfahndung, SPD verhalten dazu. SPD für Bestand der Polizei-Kennzeichnungspflicht, CDU für Abschaffung. CDU will Gymnasium dauerhaft als eigenständige Schulform, SPD will langfristig eine Schule für alle. CDU für Ziffernnoten ab Klasse 3 und Möglichkeit des Sitzenbleibens. CDU für verpflichtendes letztes Kita-Jahr, SPD setzt auf Freiwilligkeit. SPD für Steigerung des Frauenanteils in Führungspositionen: Zielvereinbarungen mit öffentlichen Unternehmen, Zielerreichung als Voraussetzung von Bonuszahlungen. Verpflichtende Frauenquote für CDU nur als Ultima Ratio.



Unfallgefahr: Arbeit und Soziales, Wohnungsbau, Schuldenabbau und kommunale Grundversorgung

SPD für Bremer Landesmindestlohn von 12 Euro, keine Leistungskürzung von Hartz-IV-Empfängern, CDU für Beibehaltung von Sanktionen. Wohnungsneubau: SPD will Sozialquote um 5 Prozent auf 30 Prozent steigern. Die CDU für Flexibilisierung in einzelnen Gebieten, Zielmarke von 25 Prozent soll stadtweit bleiben. SPD für Bau von 1.000 Wohneinheiten auf Rennbahnquartier, CDU will erst nach Volksbegehren und eventuellem neuen Volksentscheid entscheiden. CDU will Sanierungshilfen des Bundes primär für Schuldenabbau, SPD für Bildungsinvestitionen. Rekommunalisierung der Grundversorgung: CDU dagegen, sie bewertet erfolgte Teil-Rekommunalisierung der Müllabfuhr negativ, SPD dafür.

