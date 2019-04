Pompeo (links) mit Perus Präsident Martin Vizcarra.

Quelle: Martin Mejia/AP/dpa

US-Außenminister Mike Pompeo will bei seiner Reise durch Lateinamerika eine Allianz gegen Venezuelas umstrittenen Präsidenten Nicolas Maduro formen. Hintergrund ist ein noch immer unentschiedener Machtkampf in dem Land.



Pompeo warb bereits in Chile, Paraguay und Peru für den US-Kurs gegen die Regierung in Caracas, am Sonntag reist er nach Kolumbien. Washington gehört zu den engsten Verbündeten der Opposition um den selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaido.