Was auffällt: Den Bereich Digitalisierung spricht Bäte während seines Berichts nicht ein einziges Mal an. Für viele große Unternehmen ist Digitalisierung ein Blumentopf-Thema. Investoren hören es gerne, es ist voller Anglizismen und Abkürzungen, die vor allem nach einem klingen: "Future". Nicht für die Allianz. "Ich habe das Thema nicht angesprochen, weil ich wusste, dass Sie es in Ihren Fragen tun werden", sagt Oliver Bäte. Smart. In der Tat gibt es an der Digital-Strategie der Allianz deutliche Kritik. Der wichtigste Punkt: Es gibt keine.