Wenn Europas größter Versicherer so etwas ankündigt, ist das schon ein Hinhörer: Ab sofort verzichtet der Münchner Dax-Konzern auf die Einzelversicherung von Kohlekraftwerken und Kohleabbau. Das verkündete Vorstandschef Oliver Bäte. Und auch bei ihren Kapitalanlagen will die Allianz ebenfalls nicht mehr in Unternehmen investieren, die neue Kraftwerke bauen. "Der Klimawandel birgt enorme ökonomische und soziale Risiken", so Bäte. Die Allianz wolle deshalb "den Übergang zu einer klimafreundlichen Wirtschaft vorantreiben".