Fußgänger gehen über eine Straße. Symbolbild

Quelle: Sven Hoppe/dpa

Fußgänger sind laut einer Studie des Versicherungskonzerns Allianz im Straßenverkehr besonders gefährdet. Der Anteil der getöteten Fußgänger im Vergleich zu allen Unfalltoten stieg demnach leicht an. Immer noch würden jährlich 30.000 Fußgänger verunglücken.



Die Daten zeigen, dass Fußgänger pro zurückgelegtem Kilometer am häufigsten verunglückten - noch häufiger als Fahrradfahrer. In Deutschland lag der Anteil der Fußgänger an den im Straßenverkehr getöteten Menschen 2018 demnach bei 14 Prozent.