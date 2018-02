In diesen Tagen zeigt die "Junge Armee", was sie in knapp zwei Jahren Bestehen auf die Beine gestellt hat. Vor den Toren der russischen Hauptstadt, im militärpatriotischen Kultur- und Freizeitpark "Patriot" des Verteidigungsministeriums, wird Bilanz gezogen. Beim 1. Allrussischen patriotischen Jugendforum "Ich bin die Junge Armee!". Dort stellen die Kinder etwa selbstgebastelte Modelle von Kriegsschiffen und Robotertechnik vor, bauen Drohnen und treffen ehemalige Agenten.



Dank massiver staatlicher Finanzzuschüsse und des Engagements nicht nur der Militärs, sondern auch der Staatsorgane, gibt es inzwischen in allen 85 Landesregionen straff organisierte Stäbe der "Jungen Armee". Über 190.000 Jungen und Mädchen sind bereits Mitglieder dieser Bewegung, von denen es etwa mehr als 8.000 zum Forum geschafft haben. Sie sind sozusagen die besten jungen Patrioten Russlands. Nachgewiesen haben sie es sowohl mit Auszeichnungen und Urkunden für Errungenschaften auf einem der Tätigkeitsgebiete der Organisation als auch mit Essays, die in den sozialen Medien gepostet wurden. Die Themen, zu denen geschrieben werden sollte, sprechen Bände: "Wie kann man Wahrheit von Lüge unterscheiden?", "Die Rolle der sozialen Netzwerke in Informationskriegen" und "Womit beginnt die Heimat?"